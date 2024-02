America Ferrera gana en los People’s Choice Awards

Su debut en Real Women Have Curves la catapultó a la fama, seguido de éxitos taquilleros como Gotta Kick It Up, The Sisterhood of the Traveling Pants y Superstone.

Ferrera, además de su éxito en la actuación, utiliza su posición privilegiada para desafiar estereotipos sobre la comunidad latina, destacándose como activista política.

En 2007, la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo.