La OIM nombra a la actriz America Ferrera, embajador de buena voluntad

“No puedo agradecerles lo suficiente por invitarme a usar mi voz y mi plataforma para lograr esta misión vital. Me siento muy honrado”, concluyó.

“No podría sentirme más honrado de que se me haya confiado el papel de embajador de buena voluntad mundial de la OIM. Estoy muy emocionada por la oportunidad de seguir amplificando historias que nos lleven hacia soluciones mejores y más seguras para la migración global”, inició diciendo la actriz en un video.

La actriz de origen hondureño es famosa por su participación en producciones como ‘Real Women Have Curves’, ‘Ugly Betty’, o por darle voz a Astrid en la saga ‘How to Train Your Dragon’ y en la película de Pixar, ‘Elio’, entre otras.



Además, ha sido ganadora de los premios Emmy, Golden Globes y Screen Actor Guild Awards por su papel en ‘Ugly Betty’.

Y su más reciente participación protagónica en ‘Barbie’ la catapultó a la cima del éxito.