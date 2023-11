Nyad, así es la inspiradora película que triunfa en Netflix

El desafío se le resistió, pues lo intentó por primera vez en 1978 a los 28 años, dos veces más en 2011 y finalmente lo logró en 2013 a los 64 años.

La película Nyad, primer largometraje de ficción de los directores de documentales Jimmy Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi se inspira en el libro de memorias Find a Way: One Untamed and Courageous Life, editado en inglés por Pan Books, en el que recuerda cómo fue el momento en el que completó la hazaña.

“Recuerdo salir y ver las caras de la multitud en la playa tan emocionadas. Después me di cuenta de que no estaban llorando porque alguien finalmente lo lograra o alguien estableciera algún récord deportivo. Lloraban porque veían a alguien que se negaba a rendirse. Y todo el mundo tiene experiencia en eso, ya sea luchando contra el cáncer o criando a un hijo difícil o lo que sea”.