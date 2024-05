Nodal habla del nacimiento de su hija: “Fue muy traumático, no fue bonito”

“El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito...” contó Nodal del momento que vivió antes de que su hija llegara a este mundo.

Según relató el intérprete de “Ya no somos ni seremos” los latidos del corazón de su hija comenzaron a bajar, por lo que se vivieron momentos de tensión”.

“Iba como un parto natural y en el último momento pasó que rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, yo tenía la máquina de los latidos y empezó (a bajar los latidos)”, relató.

Nodal recordó el evento como uno de los peores de su vida. Yo estaba: “Dios, por favor nunca te pido nada, no me hagas esto... este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola...”.

Afortunadamente, todo salió bien para la pareja de artistas que recibieron a la pequeña Inti en septiembre de 2023.