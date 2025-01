Nicole Kidman desafía tabúes en Babygirl: “Fue una odisea emocional y sexual”

Kidman, de 57 años, interpreta a Romy, una empresaria, madre y esposa ejemplar que, estando en la cima del éxito, se adentra en una inesperada dinámica sexual de poder con Samuel, un misterioso joven becario de la compañía que lidera, a quien da vida Harris Dickinson (“El Triángulo de la Tristeza”, “Triangle of Sadness”), que pondrá en riesgo todo lo que la rodea.

Romy “está en la cima de su carrera y de su vida, pero está dispuesta a sabotearla porque está en una encrucijada. ¿Está siendo auténticamente fiel a sí misma? (...) El espectador sigue, lo que yo veo como una odisea emocional y sexual”, reflexionó la actriz en una conferencia de prensa.

Reijn aseguró que comenzó a escribir el guion de la película con la intención de hacer un “tributo a la autenticidad” con una pregunta en mente: “¿Es posible amar todas las partes de mí misma, no solo las que estoy orgullosa, sino también las que me avergüenzan y que me hacen sentir nerviosa y defectuosa?”.