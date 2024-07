Miss Kansas denuncia públicamente a su abusador en certamen de belleza

“Mi visión como próxima Miss Kansas es eliminar las relaciones dañinas y abusivas, en realidad, algunos de ustedes en esta audiencia me han visto muy emocional porque mi abusador está aquí hoy, pero eso no me impedirá estar en este escenario de Miss Kansas y representarla como la próxima Miss Kansas, porque mi comunidad y yo merecemos relaciones saludables”, expresó frente a toda la audiencia.

El video de sus declaraciones fue publicado por la propia Smith en sus redes sociales y en las de Miss América con un poderoso mensaje donde mencionó que en lugar de callar decidió vivir su visión de un mundo mejor.

Asimismo, mencionó que su propósito es convertir su dolor en algo positivo que unifique y eleve.

“Recuperar el respeto consiste en reclamar tu poder y permanecer firmemente en él. En la noche de Miss Kansas, mi viaje dio un giro inesperado cuando alguien de quien me he estado curando trató de perturbar mi paz. En lugar de caer en silencio, elegí vivir mi visión de un mundo mejor. Recuperé mi poder, no sólo para mí, sino para mis sueños y todos los que me miran y escuchan”, escribió en el post.