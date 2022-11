Mariah Carey se despide de Halloween e inaugura la Navidad con un inesperado video

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- La cantante estadounidense, Mariah Carey, arrasó las redes sociales tras compartir un video en el que la da la bienvenida a la Navidad, pero de una peculiar forma.

La intérprete de “I want for Christmas is you”, (Todo lo que quiero para Navidad eres tu) dejó fluir su creatividad y posó sobre una bicicleta estática usando un atuendo de bruja, alusivo a Halloween.

La dramatización ocurre el 31 de octubre en lo que parecía ser un bosque encantado, rodeado de calabazas con aterradoras sonrisas y ojos malvados, además de fechas del calendario en forma de murciélagos, que sobrevolaban alrededor de la cantante.

Justo cuando ella lanza un espeluznante grito, el calendario marca el 1 de noviembre y Mariah aparece en un lugar que irradia el espíritu navideño, pasando de un ambiente tenebroso a uno feliz en cuestión de segundos.

Vestida con un traje de Santa Claus y a bordo de un reno, Mariah deleitó a sus fanáticos con una sonrisa y un afinado grito de “It’s time” (Es la hora).

Dinmediatoto, comienza a sonar su popular tema ‘All i want for Christmas’, el cual grabó en 1994 y que desde entonces es uno de los más grandes éxitos de la festividad.