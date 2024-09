Letra de la canción que Tekashi 6ix9ine le dedicó a Yailin

Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti.

¿Quién te va a creer el cuento? Déjale saber al mundo, háblale con la verdad que yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti, dejé de ser feliz para que tú seas feliz. Me dice que andaba muerto y viniste y me prendiste, eso me hizo reír, tú eres buena para los chistes.

Entre tú y yo hay mucha diferencia. Yo siempre fui tu pareja, nunca fui tu competencia, tengo oro, platino, bastantes números uno y antes de yo conocerte tú no tenías ninguno.

Recuerda que el día que enterré a tu abuela, no perdiste el tiempo, la jeepeta de 300, No perdiste el tiempo, el apartamento que compré, nunca perdiste el tiempo. Y el reloj que enseña todos los días, nunca pierde el tiempo.

Tienes que tener más respeto, no te estoy sacando en cara tu mal agradecimiento, me matas por dentro, a veces lloro y no duermo esperando que algún día llegue tu agradecimiento, pero allá arriba, hay un Dios que todo lo ve, que sabe que cuando te conocí te acompleja de cómo te ves.

Te quise el derecho, te quise al revés, te quise gordita, pero si te amé, tú me dices rata, tu niña dice papá porque yo le di el amor que su padre no le day yo la llamo cata mili y la amo en realidad y ojalá que nunca sea mala como su mamá, yo le extraño mucho y me dan ganas de llamarla a ver si le falta algo y en qué la pueda ayudar aunque no tenga su sangre, yo sé cuál es mi lugar y antes de decir mamá ella me dijo papá

Corazones rotos, la culpa es de nosotros, que fuimos bien tóxicos, un amor de locos, No quiero mensajes ni llamadas, eso que tú dices no vale nada, Yo no quiero mentiras porque tú me engañas, quítate la máscara de la cara

Alofoke te dijo que no tenías talento y ahora andas con él como un instrumento, todo el daño que nos hizo en aquel momento, cuando llegó a Miami y le prendimos fuego

Dicen que anda con Moreno y eso no me importa a mí, sea negro, sea latino, no me llegan a mi feed.

Te llegaban los videos y los cuida la policía, en Nueva York, si yo grababa era con la ganga mía. Tú anda con gente que te robaron 1.3, abril 19, A lo mejor de este negocio tú no entiendes Firmaste contrato, te robaron yo soy el que invierte

Te confieso, me dolió cuando te vi en vivo cantando las canciones de Anuel, el mismo que te embarazó y luego te dejó y le puso a dedicarle canciones a su ex

Te voy a ser honesto, yo me desaparecí porque no aguanté, de todo el maltrato baby me cansé

De verte bailar leve, qué linda tú te ves, te deseo lo mejor donde quiera que tú estés

Corazones rotos, la culpa es de nosotros, que fuimos bien tóxicos, un amor de locos, No quiero mensajes ni llamadas, eso que tú dices no vale nada, Yo no quiero mentiras porque tú me engañas, quítate la máscara de la cara