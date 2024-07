Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara sobre la verdadera causa de su divorcio

“Se ha dicho mucho en la prensa sobre mi deseo de tener una familia. Eso simplemente no es cierto”, aseguró el actor de Hollywood.

Recordó que en su primer mes de noviazgo con Vergara sostuvieron una conversación sobre el tema de los hijos y la postura de la exprotagonista de Modern Family al respecto.

“Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no hay problema’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, comentó.

Asimismo, confesó que durante su primer año de relación intentaron tener una familia, pero no se logró.

Por lo tanto, aclaró que aunque no lograron tener hijos, pese a sus intentos, la separación entre ellos fue porque “dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede”.