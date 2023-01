“Estaba ayudando a alguien varado en la nieve”: así pasó el accidente de Jeremy Renner

Renner interpreta a Hawkeye, un miembro del escuadrón de superhéroes Avengers en el extenso universo cinematográfico y televisivo de Marvel.

Ha sido nominado al Oscar en dos ocasiones por su interpretación y obtuvo nominaciones consecutivas por The Hurt Locker y The Town. La interpretación de Renner de un especialista en desactivación de bombas en Irak en The Hurt Locker de 2009 ayudó a convertirlo en un nombre familiar.

The Avengers en 2012 lo consolidó como parte de las grandes ambiciones narrativas de Marvel, con su personaje apareciendo en varias secuelas y obteniendo su propia serie de Disney+, Hawkeye.