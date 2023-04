Desmienten rumores de la muerte de Jennifer Aniston

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Los usuarios de las redes sociales, sobre todo de Facebook y Twitter, se preocuparon cuando vieron un informe que aseguraba que la famosa actriz Jennifer Aniston había fallecido el pasado 13 de marzo.

“Jennifer Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Los Ángeles. La extrañaremos, pero no la olvidaremos. Muestre su simpatía y condolencias comentando y dando me gusta a esta página”, decía la publicación falsa, a través de The Daily Guardian .