Jamalat Larach, la hondureña apasionada por el arte: “Mi creatividad viene de Dios”

“Desde chiquita yo he sido muy creativa, siempre me ha encantado el mundo del arte”, nos relata con mucha emoción y orgullo... Seguramente recordar ese momento ha dibujado en el rostro de Jamalat una enorme sonrisa. Sí, el tono de su voz del otro lado del teléfono, transmite dos cosas: paz y regocijo.

Yo exhibí en el Museo del Louvre en París en 2017 un cuadro inspirado en Ferrari. Al dueño de Ferrari de Miami le gustó mucho ese cuadro y me lo compró, me pidió que le hiciera algunos cambios específicos y personalizados para la marca Ferrari de Miami.

Has realizado pinturas para marcas exclusivas... ¿cómo das ese paso?

Cada persona tiene su estilo y en mi caso no todo el mundo está sumergido al modernismo, a los diseños eclécticos, diferentes, cuadrados. Siento que poco a poco a las personas se les tiene que ir instruyendo. Creo que ese ha sido mi mayor reto, que la gente acepte el diseño moderno.

Es una forma de expresión y una manera de poder ofrecerle al público hondureño otro tipo de arte, porque no siento que haya alguien similar a mí aquí en Honduras. Es un nuevo camino que se está descubriendo en el país.

Desde chiquita yo he sido muy creativa, siempre me ha encantado el mundo del arte. En la escuela esas eran las clases que más me gustaban y en las que mejor me iba. Yo pintaba como hobby (pasatiempo) y con el tiempo vi que se podía hacer un negocio y así lo fui desarrollando.

Una persona luchadora, tenaz, que no se da por vencida y que aunque se caiga ocho mil veces, se va a levantar nueve mil más.

Gracias a los padres que tengo se me dieron bastantes oportunidades en el sentido de recibir una buena educación, de tener una infancia alegre y bien creativa. Siento que mis papás hicieron un excelente trabajo para poder brindarme las oportunidades necesarias para convertirme en la persona que soy hoy.

¿Qué artistas han sido la mayor influencia en tu pintura?

Me gusta mucho Banksy, me inspiro bastante en él.

¿Qué historias hay detrás de tu trabajo?

Mi trabajo cuenta la historia de vida de una persona. Yo me siento con mi cliente y le hago una lista de preguntas referentes a su vida y con eso yo me inspiro para poder pintar y escribir ciertas palabras y frases que van plasmados en la pieza. Así puedo expresar, a través del cuadro, la vida de la persona desde que nació hasta este punto de su vida.



Las demás personas no podrían entender qué significa cada cosa porque trato de hacerlo de una manera muy sutil e inteligente al ponerlo en el cuadro, pero cuando mi cliente lo recibe y lo ve, cada palabra que él lee y ve, él la entiende perfectamente porque solamente él y yo sabemos en privacidad qué conversación tuvimos con la respuesta de cada pregunta que yo le hice.

¿Se puede inspirar un artista en medio de una crisis como lo es la pandemia del coronavirus?

Claro, claro que sí, porque hay bastante tiempo para desconectarse y para estar en tu propia burbuja. Es bastante tiempo libre para pensar y conectar con uno mismo.

¿Qué colores marcan tus obras?

Plateados y dorados, no pueden faltar. Los colores, realmente dependen del cliente, porque yo los personalizo.

¿Cuál es la anécdota que más te ha marcado y por qué?

Hubo un cuadro de una pareja que yo hice. La chica me contó la historia de amor de su vida y fue una historia muy bonita que me marcó a mí bastante, porque fue una historia de amor de una pareja muy humilde... Esa chica se expresaba de su novio de una manera tan hermosa y se sentía tan orgullosa de él. Ella contra viento y marea luchaba por su amor. Se enamoraron y ahora están casados.

¿Cuál es tu anhelo más grande?

Poder tener una familia feliz y con salud.

Háblame de Jam Productions, ¿cómo nace?

Nace a través de un primer concierto de Mau y Ricky. Todo comenzó como un hobby (pasatiempo). Dije yo: ‘bueno, vamos a probar, quieren venir a Honduras... Los voy a traer, voy a buscar patrocinadores’. Me gustó mucho el proceso de Backstage y el proceso de desarrollar esto aquí en Honduras. Realmente es un campo que no está tan desarrollado.



Empezó con un concierto, después con un segundo show y luego poco a poco fui haciendo campañas musicales, jingles y de ahí me fui agarrando de la mano. Creciendo cada día y tratando de hacer las cosas bien y aportando un granito de arena a mi país porque hay mucho talento y bastantes personas a las que se les puede ayudar.

¿En qué te estás enfocando actualmente?

En poder desarrollar campañas en general para marcas. Estoy queriendo desarrollar y darle fuerza a mi evento que se llama Charalco y quiero que se convierta en un foro y charlas que realmente le interesen a las personas. Quiero que Charalco se convierta en un legado en el ámbito de producción.

¿Qué proyectos tenés para este 2022?

Charalco 2022, descubrir nuevos talentos y apoyarlos para que se desarrollen en Honduras, quiero hacer un concierto más.

¿Qué consejo le envías a los jóvenes hondureños que tiene miedo de soñar en grande?

Que nunca se den por vencidos, que luchen, aunque los jóvenes piensen que no se puede más. Que trabajen fuerte por lo que quieren y sobre todo que tengan un corazón generoso, porque no hay mejor negocio que la generosidad.