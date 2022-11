Hija de Jason David Frank escribe emotiva despedida: “Ahora eres mi ángel guardián”

Te amo más de los que puedo describir. Eres la luz de mi mundo, la razón por la que me esforzaba tanto. Me enseñaste muchas cosas. Has tocado y curado a tantas personas. El mundo entero te ama. Ver el impacto que ha tenido en el mundo me ha hecho la persona más feliz del mundo. Ahora serás mi ángel guardián. Te amamos pa, hasta que nos volvamos a encontrar. Tu bebé, Jenna”.