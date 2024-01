“Oppenheimer” se alza en los Critics Choice Awards

-Mejor película: ‘Oppenheimer’

-Mejor director: Christopher Nolan (‘Oppenheimer’)

-Mejor guion original: Greta Gerwig y Noah Baumbach (‘Barbie’)

-Mejor guion adaptado: Cord Jefferson (‘American Fiction’)

-Mejor banda sonora: Ludwig Göransson (‘Oppenheimer’)

-Mejor fotografía: Hoyte van Hoytema (‘Oppenheimer’)

-Mejor diseño de producción: Sarah Greenwood y Katie Spencer (‘Barbie’)

-Mejor diseño de vestuario: Jacqueline Durran (‘Barbie’)

-Mejor peinado y maquillaje: ‘Barbie’-Mejores efectos visuales: ‘Oppenheimer’

-Mejor película animada: ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’

-Mejor película de habla no inglesa: ‘Anatomía de una caída’

-Mejor edición: Jennifer Lame (‘Oppenhiemer’)

-Mejor actor: Paul Giamatti (‘The Holdovers’)

-Mejor actriz: Emma Stone (‘Poor Things’)

-Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. (‘Oppenheimer’)

-Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph (‘The Holdovers’)

-Mejor actor joven: Dominic Sessa (‘The Holdovers’)

-Mejor comedia: ‘Barbie’

-Mejor reparto: ‘Oppenheimer’

-Mejor serie limitada: ‘Beef’

-Mejor actor en una serie limitada o película de televisión: Steven Yeun (‘Beef’)

-Mejor actriz para una serie limitada o película de televisión: Ali Wong (‘Beef’)

-Mejor actor de reparto en una serie limitada o película de televisión: Jonathan Bailey (‘Fellow Travelers’)

-Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película de televisión: Maria Bello (‘Beef’)

-Mejor serie dramática: ‘Succession’

-Mejor actor de una serie dramática: Kieran Culkin (‘Succession’)

-Mejor actriz en una serie dramática: Sarah Snook (‘Succession’)

-Mejor actor de reparto en una serie dramática: Billy Crudup (‘The Morning Show’)

-Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki (‘The Crown’)

-Mejor serie de comedia: ‘The Bear’

-Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White (‘The Bear’)

-Mejor actriz en una serie de comedia: Ayo Edebiri (‘The Bear’)

-Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss Bachrach (‘The Bear’)

-Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Meryl Streep (‘Only Murders in the Building’)

-Mejor canción: ‘I’m just Ken’ (‘Barbie’)

-Premio a la trayectoria: Harrison Ford