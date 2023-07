“Eso es una mierda”: Cosculluela responde a Residente tras “Bajo y Batería”

En respuesta a la “tiradera” de Residente, Cosculluela no se quedó callado y expresó sus comentarios a través de su cuenta de Instagram. Si bien el texto fue polémico y empleó un lenguaje fuerte, mencionó que la música no está hecha para “cosas que no riman” y que su propósito es divertir a la gente.

“Los que apoyan a Residente, ¿una pregunta? ¿Tú lo apoyas a Residente por lo que escuchaste ahora mismo? ¿Por esa cosa, que...? Olvídalo, no voy a decir nada. Ustedes dirán, pero si lo haces por esa cosa, esa locura de cosas que no riman, entonces estás mal, tan mal, tan mal, tan mal. No sabes nada de música, ni un carajo. La música no está hecha para eso, la música está para que la gente se bacile. Eso es una mierda, pero está bien, dale”, expresó Cosculluela en su cuenta de Instagram.