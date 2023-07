Emmy 2023: Lista de los nominados en las principales categorías

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Las emocionantes nominaciones para los Premios Emmy 2023 han sido anunciadas, reconociendo y celebrando los mejores programas de televisión que se han desarrollado desde el 1 de junio de 2022 hasta el 31 de mayo de 2023.

En la categoría de series dramáticas, nos encontramos con emocionantes contendientes como Andor, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, The Last of Us, Succession, The White Lotus y Yellowjackets.

Mientras tanto, en la categoría de comedias, los nominados incluyen a Abbott Elementary, Barry, The Bear, Jury Duty, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso y Wednesday.