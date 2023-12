El Narcan, la respuesta de Arcángel a la tiradera de Anuel

“Arcaaa!! Basta ya!”, “Noooo esto es lo mejor de este año”, “Pobrecito Anuel”, “Yo soy @anuel y me retiro”, “por lo menos a Arcángel se le entiende jajajajajaja”, “Arcángel siempre ha demostrado su talento y Anuel, musicalmente hablando, no tiene como frontear”, “GOAT demostrando por qué simplemente es una leyenda”, son algunos de los mensajes que se leen en los comentarios.

D-Note Is On The Beat

Y tú jugando con las droga’, ‘tás hueliéndote las Perco

El Duende está despierto (Yеssir)

Subir mi dirección no es jode’еra, ustedes son unos puerco’ (Puercos)

Tú no coopera’, cabrón, tú ere’ un encubierto (Yeah)

Los mío’ yo les doy vida, los tuyo’ por ti están muerto’ (Prr)

Y tú ere’ otro muerto (Yeah)

Amárrate las bota’, hijo ‘e la gran puta, en esta vine suelto (Suelto)

En la Biblia dice que honre’ a tu padre (Padre)

Y yo soy tu pai, tú saliste por el bicho mío (¡Wuh-uh!)

Yeih, sigan meneando los pompones

Se los dije, que iban a caerse si pa’ mí se ponen (Wow)

Se juntan y no hacen uno, buscando que los detone

Pasa’ por la 181 y coge’ tiro’ con cojone’ (¡Cojone’!)

Y pa’ que sepa’, my G, no me ronque’ por IG (No)

Tú me agarra’ la bola izquierda y la derecha RobGz (¡Ja!)

Tú ere’ un títere disfraza’o, te descubrí sin ser Scooby

No van a hacer tres puñeta’ ni sabiéndose mi ubi (¡No!)

Ustede’ to’s son hijos mío’, crecieron escuchándome (Yup)

Mirándose al espejo, queriendo ser yo, imitándome (Oh, yeah)

Cabrón, tú te pasaba’ el bicho mamándome

¿Y ahora quiere’ estar tirándome? (Oh)

Por el inodoro te vas, buena mierda (Ajá)

Habla claro, Emmanuelita, ¿quiere’ que te prenda? (¡Prr!)

No gaste’ en el casino más, mejor salda las prenda’

Te vas a morirte de esta sin llegar a ser leyenda (Oh)

Ey, la vida es bella (Bella)

Lo más que tú puede’ hacerme a mí es una querella (No)

No te la des de gángster si testificaste que cogieran huella

Hasta la muerte tú lo que va’ a ser es un testigo estrella (Jajajaja)

Voy, sigo, tú no puede’ conmigo (No, no)

Creciste admirándome, tu familia es testigo (Yes)

Vergüenza como hijo, tu viejo me lo dijo

”Manuelito te quiere mucho, él es loco contigo” (¡Ah!)

Cuando El Duende llega parece que dimo’ un golpe ‘e estado

Ven el corazón en oro y saben que llegó el malvado

Yo los parto, seguimo’ en lo alto (Yeah)

Si estos pendejo’ me mal navegan, yo les vo’a hundir el barco (Glu, glu)

Uy, la carrera te la esparracho (Sí)

Tú de familia serás más puerco que Ana Cacho (Muchacho)

Muchacho, ¿tú ere’ real hasta la muerte?

Y se te olvidaron to’ los favore’ que te hizo Pacho (Pacho)

[Interludio: Pacho El Antifeka]

El día más importante pa’l tipo más calle del género

Me decía: “Acho, brother, que prefiero estar bien caminando en Puerto Rico que unos GRAMMY y to’”

Que esto, que lo otro

Me engañó con la labia esa que tiene

Bien bobito, bien bueno

Y ahí va Pacho de superhéroe

Chico

Y ahí lo llevé, al chamaquito, y desde ahí pa’lante puede pisar Puerto Rico

Pero se le olvidó quién lo hizo pisar Puerto Rico

[Verso 2: Arcángel]

Cabrón, te vo’a entrar a patá’ (Patá’) de Puerto Rico a Alcatra’

Las jeva’ tuya’ hay que mandársela al cirujano pa’trá’ (¡Fea!)

Y la ética que tú ronca’ en cancione’, ¿dónde está?

Ah, verda’, ‘tá chingando con la perla esa infectá’ (Fuck)

Uh, te vas pa’l ataúd

Tu mujer tiene cara ‘e que lo tiene más grande que tú

En PR saben lo puerquito que ere’ tú

Toa’ las mujere’ que le mete’ terminan botando pus (Ew)

¿Cómo quiere’ que yo te hable pa’ que tú capte’?

Los pana’ que llora’ muerto, fuiste tú quien los seteastes

Oh, sí, el favorito como Messi

Que en paz descanse el brother y que en paz descanse Presi (Shh)

[Interludio: Arcángel]

Y no vo’a decir mucho, pa’ no tocar esa tecla por respeto

Pero tú sabe’ muy bien lo sabandija, mierda, porquería que tú ere’ (Uh)

Seteador

[Verso 3: Arcángel]

Tú no ‘taba ready pa’ ser millo, habla’ mierda de tu corillo (Ew)

No crías tus hijo’, los míos ‘tán conmigo en el castillo (Yeah)

Soy tu maestro, ven, siéntate en el pupitre (Sí)

Pa’ bajarte la movie, cabrón, que tiene’ de títero (Ajá)

Tengo gana’ de decirte má’ (Hazlo)

Tú ere’ una mierda de persona y una mierda de papá (Ajá)

Una mierda de artista, de rapero y de ser humano

Es un insulto compararte a ti con un gusano, wow (¡Wuh!; un gusano)

Tú no tiene’ bicho, tú tiene’ ovario’

Te vo’a enseñar cómo es que lo hace un legendario (Prr)

Responderte fue innecesario

Si tus mismos fanático’ te están destruyendo en los comentario’ (Yessir)

Arranca pa’l hospital que no ‘tás bien (No ‘tás bien)

Yo te vo’a apagar el día que me toque’ a Diem (Ja)

Sugar Díaz en el noveno, ‘tás saliendo del burdel (¿Qué?)

Y te ponchaste, wuf, llegaste extraditen

[Outro: Arcángel]

Ey, yo

Ey, yo

Ey, yo, ey, yo

Espiritualmente me siento en un momento que ay— (Okey)

Ayer hablé con Dio’ y me dijo que iba a romperte, volca’o

(Y eso fue lo que pasó)

¿Oíste? (Again)

Dios me dijo que no (Ju)

Que no perdiera la fe (Jajajaja)

Que tú era’ una mierda (¡Jajajaja, que tú lo era’!)

Y como yo soy un fiel creedor, yo le hice caso

Porque ante’ de que Él me lo dijera

¡Ah!, yo sabía que tú era’ una mierda, jajajajajaja (Oh my God)

¡Cabrón!

’Tamo ready pa’ la otra, tú me avisas (Pa’ hacerte un fogueo na’ más)

Jajajajaja

Huélete este Narcan pa’ que reviva’, cabrón (¡Wuh!)

¡Uh! Despiértalo (Jodío’, tecato)

Yessir (Más que yo, cabrón, je)

EHXX

Procúrate tú por llegar aquí, cabrón, que ya tú ‘tás, ya tú ‘tás cayendo mal, je

Ya tú ‘tás, jajaja, ey

Las droga’ de ahora son mucho más fuerte’ que las de ante’, ten cuida’o, cabrón

Jajaja

Y tú ere’ víctima de ella, tú no te ve’ cabrón

Lo desespera’o que tú anda’, hijo ‘e la gran puta

¡Auh!