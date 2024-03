¿De qué murió Eric Carmen, cantante de “All by Myself”?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El mundo de la música está de luto luego de confirmarse la muerte del cantante Eric Carmen, intérprete de éxitos como “All by Myself”.

Fue su esposa, Amy, quien a través de un breve comunicado informó que el exvocalista de The Raspberries murió a los 74 años mientras dormía.

“Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana”, informó la ahora viuda del famoso cantante.