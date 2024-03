“All by Myself”: Se apaga la voz de Eric Carmen

LOS ÁNGLES, ESTADOS UNIDOS.- El cantante estadounidense Eric Carmen, intérprete del éxito mundial “All by Myself” en 1975, falleció a la edad de 74 años, anunció el martes su esposa, Amy Carmen.

“Nuestro dulce, amoroso y talentoso Eric se apagó mientras dormía este fin de semana. Estaba muy feliz de saber que, durante décadas, su música ha influido en tanta gente y permanecerá grabada en su memoria”, escribió en un mensaje publicado en el sitio web oficial del artista.

Amy Carmen también pidió a los fans que “respeten la privacidad de la familia mientras lloramos nuestra enorme pérdida”.