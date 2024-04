Condenan a 18 meses de prisión a la armera de la película “Rust”

Morrissey le dijo a la jueza que, desde su condena, Gutierrez había hecho alrededor de 200 llamadas desde la cárcel, en las que se quejaba de que estaba siendo injustamente victimizada.

“En lugar de aceptar la responsabilidad, ha optado por culpar a los testigos que declararon en su contra, a mí, a usted, a los miembros del jurado, al médico del set y a los paramédicos que intentaron salvar la vida de la señorita Hutchins”, declaró Morrissey. “Sus llamadas... nos dicen quién es realmente la señorita Gutierrez”.

La armera de “Rust” sollozó mientras suplicaba al tribunal libertad condicional, en lugar de prisión, pero insistió en que ella no tenía toda la culpa.

“Su Señoría, cuando me hice cargo de ‘Rust’, era joven e ingenua. Pero me tomé mi trabajo tan en serio como supe hacerlo, a pesar de no disponer del tiempo, los recursos y el personal adecuados”.

“El jurado me ha encontrado en parte culpable de esta terrible tragedia, pero eso no me convierte en un monstruo. Eso me hace humana”, afirmó.