Apple cancela programa de Jon Stewart por diferencias sobre China y la IA

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El programa de entrevistas del comediante estadounidense Jon Stewart en Apple TV+ fue cancelado tras dos temporadas por diferencias entre el animador y la compañía sobre tópicos como China y la inteligencia artificial, informaron medios de comunicación hoy viernes.

Stewart le dijo a su equipo que los ejecutivos de Apple, que tiene amplios intereses en China y en IA, expresaron su preocupación sobre el nuevo contenido propuesto para The Problem with Jon Stewart, dijo el diario The New York Times.

Apple no ha respondido a los pedidos de información de AFP.