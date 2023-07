Anuel AA publica mensajes con Bad Bunny para acabar con los rumores de pelea

“Lo dijo el mismo, ahí ven... Esa tiradera no es para mí, quizás es para Molusco y Chente o talvez Alofoke, no se jeje pero bueno... para los que hacen podcast”, escribió el trapero a través de una publicación de Instagram en la que publicó una serie de imágenes y entre ellas estaba una captura de video en la que mostraba la conversación que tuvo con Bab Bunny.

A lo que ‘el conejo malo’ aclaró que todo lo bueno que ha dicho sobre Anuel lo mantiene. “La barra es inspirada en los podcasteros, y gente del género que he visto menospreciando mi aportación al trap”, aclaró.

Además, invitó al trapero a hacer música. “Tenemos que hacer y romper la calle. Aquí no hay odio y nunca lo habrá”, cerró el creador del álbum ‘Un Verano Sin Ti’.

Los fans de ambos artistas estaban a la expectativa por los rumores de una tensión creciente entre ellos, debido a uno de los últimos temas del nuevo álbum del productor puertorriqueño Tainy, DATA.

En el álbum, la canción PASISIEMPRE, en la que participa Bad Bunny, en uno de los versos dice “Y es verdad que yo no pegué el trap, Yo no soy rey del trap, tampoco un Dios del trap, no. Yo soy Bad Bunny, soy má’ grande que el trap” por lo que los fans pensaban que era una tiradera hacia Anuel AA.