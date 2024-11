Ángela Aguilar tras recibir premio “Mujer del Año”: “no creo que me lo merezco”

Aguilar, que estuvo acompañada de su esposo Christian Nodal, subió al escenario a recibir el galardón que aseguró no ser merecedora de dicho premio.

5

“El estar aquí, sentirme considerada, no solo es un privilegio, sino que es una gran responsabilidad”, sostuvo.

6

“Yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, pero lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida con mi familia, mi marido, mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que yo estuviera aquí esta noche. Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando”, añadió.

7

Finalmente, aseguró que aunque ella “no es nadie para dar consejos”, le pidió a todas las mujeres que ni apaguen su vos.

8

“Quiero que siempre sean genuinamente ustedes, quiero que se sientan en control de su narrativa y de su persona y que apoyándonos juntas logramos algo mejor”, expresó.

9

También, agradeció el apoyo recibido en los últimos años, tiene más recuerdos que vida. “Como diría mi abuela Flor Silvestre, gracias a la vida que me ha dado tanto”.

10

“Gracias a ustedes, yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más, como decían mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”, manifestó.