Andrea Meza, ex Miss Universo, habla abiertamente sobre el trastorno de su novio, Ryan Proctor

A pesar de la imagen idílica que proyectan en las redes sociales, Meza, de 28 años, reveló que ha tenido que enfrentar y adaptarse al trastorno que su pareja experimenta en su día a día. “Mi novio tiene TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad... Uno de los mayores desafíos en nuestra relación es que podemos estar teniendo una conversación maravillosa y de repente su atención se desvía hacia algo tan simple como un perro que pasa frente a nosotros. Olvida por completo lo que estábamos hablando y se desconecta. Al principio, me frustraba un poco y pensaba que no me prestaba atención, pero luego entendí que esto se debe a su trastorno”, compartió Meza con sinceridad.