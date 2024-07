Alexandra Daddario anuncia que está embarazada

Daddario comentó sobre su situación actual en su proceso de maternidad, donde mencionó “que ahora que estoy embarazada y todo es exitoso y saludable, no debería quejarme”.

Además recordó los momentos difíciles que vivió tras su aborto espontáneo. ”Es largo y complicado, así que no quiero ser demasiado específica. Ese tipo de pérdidas y traumas son muy difíciles de explicar a menos que hayas pasado por ellos. Me identifico con las mujeres que han pasado por ese tipo de cosas de una manera que antes no entendía del todo. Es muy, muy doloroso”, lamentó