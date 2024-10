Acusaciones de acoso precedieron a la muerte de Liam Payne

Los Ángeles, Estados Unidos.- El cantante británico Liam Payne , exmiembro de One Direction, fue encontrado muerte este miércoles en Argentina, según la Policía de Buenos Aires.

6

En una reveladora serie de videos en TikTok, Maya compartió con sus seguidores detalles sobre el acoso que, según ella, ha estado sufriendo desde su separación.

7

“Desde que rompimos, él me llena el teléfono de mensajes, no solo desde su número, siempre usa diferentes números. Crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes, y no solo a mí, también le envía correos electrónicos y mensajes a mi madre. ¿Te parece un comportamiento normal?”, afirmó.

8

La modelo también destacó que la obsesión de Payne por seguir en contacto con sus amigos y familiares continuó incluso después de la ruptura, lo que le ha generado una situación difícil de manejar.

9

Además, Henry acusó a Payne de usar la lealtad de sus fans de One Direction como una “arma” en su contra, afirmando que el cantante se aprovechaba del fervor de sus seguidores, quienes permanecen leales a él sin importar su comportamiento

10

“Se aprovecha de los fans de One Direction porque son leales a él”, explicó Henry. “Cuando siempre le das permiso a alguien para actuar mal, esa persona no se da cuenta de lo que está haciendo, o sabe que puede salirse con la suya. Eso es lo que ha estado pasando con él durante años, y todo siempre se esconde bajo la alfombra”, se lee en las declaraciones de Maya recopiladas por Daily Mail.

11

En su relato, Maya también mencionó cómo Payne había justificado la presencia de fanáticas en su Snapchat y mensajes privados, alegando que eran parte de su estrategia para mantenerse relevante ante sus seguidores más acérrimos.

12

Henry, hija del abogado multimillonario Thomas J. Henry, describió la relación como tensa y problemática, especialmente en los últimos meses, cuando Payne intentaba seguir en contacto con ella a pesar de su ruptura oficial en 2022.

13

El compromiso entre Liam y Maya se canceló en 2021 tras tres años de una relación intermitente. A pesar de que Payne en su momento afirmó que el confinamiento debido a la pandemia había fortalecido su relación, Henry desmintió esas declaraciones, afirmando que Payne se había comunicado a espaldas de ella con otras personas mientras aún estaban juntos.

14

En una entrevista anterior en el podcast Diary of a CEO, Payne reconoció sus dificultades en las relaciones y admitió que había sido el responsable del final de la relación con Henry: “Me siento decepcionado de mí mismo por seguir lastimando a la gente. No he sido muy bueno en las relaciones”, confesó en esa ocasión.