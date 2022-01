Muere Sidney Poitier, el primer actor negro que ganó un Óscar  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Sidney Poitier, el primer actor negro que ganó un premio Óscar a Mejor Actor, falleció este viernes a los 94 años de edad.



El ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, donde residía, fue el encargado de informar sobre el fallecimiento del famoso actor, sin detallar la causa de su muerte.

The Defiant Ones ("Fuga en cadenas" en Latinoamérica), en 1958, dio a Poitier la nominación a mejor actor en los Premios de la Academia, y ganó un Bafta por la misma película.



Cinco años más tarde, en 1963, recibió un Óscar por Lilies of the Field ("Una voz en las sombras" en Latinoamérica) y se convirtió en la primera persona negra en ganar el premio al Mejor Actor.



Poitier nació el 20 de febrero de 1927 en Miami, Florida.

