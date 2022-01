Juanes: "Me gusta chismosear", pero "odio las redes sociales"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Más allá de ser una herramienta de comunicación, las redes sociales también se han convertido en una oportunidad para mantener vigentes a las celebridades frente al público, pese a que varios de ellos las detesten.

Así ha ocurrido con Juanes, quien a través de Instagram confesó que no le agradan para nada. Aunque tampoco desmintió que las utilizaba para "chismosear", de vez en cuando.

"El problema que tengo es que odio las redes sociales; las detesto. No es que odie las redes sociales, porque no odio a la gente. Odio la redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer", reveló el cantante colombiano en su perfil social.

De acuerdo al intérprete de Es por ti, todo el día es lo mismo en las plataformas. "Yo diciendo: '¿pero qué mierda me invento para (atraer al público)'… no, estoy mamado de esta mierda ¡No quiero inventarme nada más! ¡Me valen las putas redes sociales!", dijo sin ningún tapujo.



Y si bien, aceptó que por momentos le gusta navegar en ellas, no le agrada para nada que le consuman el tiempo, pues es un hombre muy ocupado.

"A todo el mundo no le encantan las redes sociales", expresó. "De vez en cuando, sí chismoseo, acepto. No es que no me guste chismosear, me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día hijo de puta viendo que hace todo el mundo, no me gusta; estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer", agregó.

De su parte, algunos colegas como Alejandro Sanz, Fito Páez y Pablo López aplaudieron su reflexión. A ellos, además, se le unieron docenas de seguidores que concordaron con el famoso cantante.

"Había que decirlo y se dijo"; "Ya somos dos"; "A mí me pasa igual, amigo", y "Estás en lo cierto; las redes sociales se hicieron para socializar, pero la mayoría no socializa", fueron algunos de los comentarios. Y tú, ¿qué opinas?

