Shakira muestra el talento de su hijo Milan en la música

BARCELONA, ESPAÑA.- La cantante Shakira compartió con sus seguidores que su hijo Milan lleva el mismo talento por la música que ella.



En un video publicado en sus redes sociales, la colombiana mostró a su hijo tocando el piano con mucha pasión y entusiasmo.



"Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; El respeto y la devoción por el trabajo propio", escribi. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros", escribió en su publicación.

This virtual concert is Milan’s small homage to our dear Bela, who left teaching us both parents and children the love, respect and devotion for one’s work, and how to make our kids feel that what they do is the most important thing in our world. pic.twitter.com/DetvTTv6J7