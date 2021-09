Kanye West admite que le fue infiel a Kim Kardashian

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- El disco "Donda" del rapero Kanye West sigue dando de qué hablar, y es que en el tema "Hurricane" el exesposo de Kim Kardashian confiesa que le fue infiel cuando se encontraba en rehabilitación por sus problemas con el alcohol.



Una fuente confesó al sitio Page Six: "Si miras más detenidamente la letra, se está refiriendo a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso después de tenes dos hijos. La canción, en cierto modo, es su testimonio de todo lo que hizo mal, donde asume la responsabilidad por la ruptura de su matrimonio".



Aunque muchos pensaron que se trataba de Irina Shayk, el informante dejó ver que no se trata de ella ya que la infidelidad ocurrió hace años, pues en uno de los versos dice: "Y sé cuál es la verdad, todavía jugando después de dos niños".



Además, en el tema, West dice que no volverá a la mansión multimillonaria en la que vive Kim y sus cuatro hijos. "Una cada de sesenta millones de dólares, a la que nunca volví", dice otra frase de la canción.

Hasta el momento el rapero no se ha referido sobre este tema, ni ha aclarado si se trata de la infidelidad a su exmujer.



Algunas fuentes han dicho a varios medios que la pareja "está en un gran lugar y Kim quiere disfrutar este tiempo y ser una familia. Kanye ha expresado que la quiere de vuelta y Kim está abierta a ella, pero quiere centrarse primero en reconstruir la base de la relación y la amistad para fortalecer la relación".



Y parece que sí tienen una buena relación ya que Kim fue parte de la presentación del álbum "Donda", donde la influencer -con más de 250 millones de seguidores- apareció vestida de novia.