Hallan dos cadáveres en mansión Versace de Miami Beach

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Los cadáveres de dos hombres fueron encontrados en una habitación del lujoso hotel Villa Casa Casuarina, la antigua mansión de Gianni Versace, el diseñador de modas italiano, quien este jueves cumple 24 años de fallecido.

Según versiones, el pasado miércoles la ama de llaves del hotel se encontró con los dos cadáveres en una de las habitaciones, por lo que alertó al personal sanitario y estos confirmaron la muerte de los dos hombres.

Los cadáveres fueron identificados como Adam Rashap, de 31 años, originario de New Jersey, y Alexander Gros, de 30, de Pensilvania. Ambos presentaban una herida de bala en la cabeza.

La Policía de Miami Beach (Florida, EE.UU.) realizará una investigación exhaustiva para saber lo sucedido, aunque a primera instancia todo indica que se trató de un doble suicidio. “En este momento, la escena está contenida en la habitación del hotel y los detectives iniciaron una investigación sobre las muertes”, dijo la policía según CNN.

Death Investigation: This afternoon, at 1:21 p.m., MBPD responded to 1116 Ocean Drive after receiving a call from housekeeping advising of two deceased males. Police and Fire Rescue responded and located two deceased males inside of a hotel room. pic.twitter.com/hBneMlgUrh