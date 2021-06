Ricky Martin conmemora el Pride Day con doloroso mensaje y polémica foto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El lunes se conmemoró el Día Internacional del Orgullo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transgéneros) o "Pride Day" y muchos artistas que han declarado abiertamente sus preferencias sexuales aprovecharon para celebrar la diversidad y recordaron sus experiencias al gritar al mundo quiénes eran.



Por su parte, el cantante puertorriqueño, Ricky Martin, decidió hablar de una dura experiencia vivida hace poco tiempo, cuando posteó una fotografía en compañía de su pareja y pese a que ya pasaron 11 años desde que habló sobre sus preferencias sexuales por primera vez, siguió recibiendo mensajes de rechazo por algunos sectores de la sociedad.



El cantante acompañó su testimonio con una fotografía en la que luce unas uñas postizas largas y pintadas en tonos blancos y azules y escribió: "Pausa... hoy quiero hablarles desde mi lado más vulnerable... Hace una semana, subí unas fotos junto a mi esposo para una edición especial de la revista @cap74024. Para ambos fue una experiencia maravillosa y una manera de celebrar nuestro orgullo. Lo que no me esperaba, sobre todo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva", comenzó contando.

El boricua reconoció que no era el número de seguidores lo que le preocupaba, sino la intolerancia reflejada en la reacción de las personas, lo que le provocó angustia al recordar lo mucho que sufrió cuando habló por primera vez sobre su orientación sexual. Ricky aseguró que volvió a sentir el mismo miedo de antes.



"Me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser", recalcó.



Sin embargo, asegura que ahora todo está mejor, pues volvió a tomar fuerza y ha decido celebrar con su familia sin importar el qué dirán. "Ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación", aseguró.

El intérprete de 49 años aprovechó para dar un mensaje de aliento a quienes aún temen revelarse al mundo, pues les prometió que "hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos", al tiempo que les recordó que "valen muchísimo".



A la publicación del cantante de "La vida loca" reaccionaron de nuevo muchas personas con mensajes ofensivos, pero fueron más quienes destacaron su valor y le desearon mucha felicidad junto a su pareja, Jwan Yosef y sus cuatro hijos.