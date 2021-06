Descubren al padre de Tekashi 6ix9ine viviendo en un albergue

HOLLYWOOD, ESTADOS UNIDOS.- El cantante urbano, Tekashi 6ix9ine, está envuelto en una gran polémica luego de que se descubriera que su padre vive en un albergue para personas sin techo.



Daniel Hernández, padre del cantante que lleva el mismo nombre, explicó que la relación de ambos se ha visto deteriorada desde hace una década, por lo que su hijo no lo ayuda económicamente.



"Como no tengo un apartamento no sabe que estoy en el refugio. Ahora él sabrá que he estado aquí por, ¿qué será?, ¿dos años?", dijo el hombre de 60 años, en el clip difundido por Pagesix.com.

Pide que le tienda una mano

El progenitor del rapero de 25 años reconoció que espera recibir su ayuda económica, pues dijo que ha regalado dinero a otras personas y consideró que él también merece ser beneficiado.



"Pensarías que él me echaría la mano con algo. Él le ha estado regalando dinero a otras personas. Le regala dinero a todos, '¡Aquí, venga, aquí!'", le dijo Hernández, quien camina con un bastón, uñas descuidadas y ropas gastadas.

Un pasado doloroso

Tekashi ganó popularidad a finales de 2017, con su sencillo "Gummo", pero tras involucrarse en varios problemas legales fue condenado a dos años de prisión, condena que fue reducida luego de delatar a la banda delictiva con la que operó, la cual se dedicaba a actividades de narcotráfico, porte ilegal de armas de fuego e intento de asesinato.



En su documental, "Supervillano: la creación de Tekashi 6ix9ine", se explica que Tekashi tuvo una vida difícil desde niño. Fue criado por su madre y la pareja de esta.



Durante su juicio en 2019, el padre del artista se hizo presente a la Corte, algo que habría sorprendido al Tekashi 6ix9ine, pues confesó: "Miré para allá y vi a mi padre biológico. No lo había visto desde que cursaba el tercer grado".

