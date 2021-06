Investigan a Chris Brown por abofetear a una mujer  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Chris Brown es investigado por presuntamente haber abofeteado a una mujer en Los Ángeles, durante el fin de semana.



De acuerdo con los reportes, la mujer estaba en la casa del cantante cuando pasó todo. Ella llamó a la policía y dijo que Chris ls había golpeado tan fuerte que le arrancó tejido del cabello.

No se reportaron heridos durante este hecho y aún no está claro si Brown enfrentaría algún cargo.



El creador de éxitos como 'Loyal' aún no ha comentado sobre las acusaciones, tampoco su defensa.

Cabe decir que el hecho se registró casi un mes después que la policía recibiera una llamada sobre una fiesta ruidosa en la casa del cantante.

Chris Brown ya ha sido investigado por haber golpeado a su expareja, la cantante Rihanna.