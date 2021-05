Alex's Burguers, las hamburguesas que son sensación en la colonia San Miguel

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si algo demostró la pandemia del covid-19 es la capacidad de los hondureños para reinventarse y buscar oportunidades donde todo parece perdido.

El hondureño Alexander Salgado, de 23 años, es uno de los mejores ejemplos. El catracho trabajaba como mesero de un restaurante en la capital, sin embargo, perdió su empleo a raíz de la crisis económica causada por el covid-19.

Decepcionado, estresado y frustrado pensó en una entrada de ingresos y su amor por la cocina lo motivó a elaborar hamburguesas caseras para vender a sus familiares y conocidos.

"En ese entonces era difícil que la gente confiara en el cuidado e higiene de la comida, pero los resultados se fueron dando", conto el emprendedor a EL HERALDO.

El emprendedor decidió llamar a su emprendimiento 'Alex's Burguers'.

Para pedidos puede contactarlo al celular 8912-2039.

Impulso

El delicioso sabor de las hamburguesas provocó aceptación entre los pobladores de la colonia San Miguel y zonas aledañas, quienes cada vez aumentaban sus pedidos.

De modo que las ventas crecieron y con ello el menú. Alexander hizo diferentes tipos de hamburguesas, chuletas, pollo con tajadas y alitas de pollo.

Su madre Irene Salgado y hermana han sido su principal motor en este emprendimiento que aunque todavía se mantiene desde casa, la meta es llevarlo a ser un restaurante.

Alex's Burguers

El emprendedor hondureño apostó por su sueño y al percibir el éxito de su idea comenzó a mejorar la presentación de las hamburguesas, compró camisas para identificarse en las entregas y se tomó el tiempo para potenciar su negocio a través de las redes sociales.

La diversidad de sabores que Alexander ofrece en su menú complacen hasta los paladares más exigentes y la mezcla de aderezos dulces y salados provocan una sensación indescriptible en los comensales.

El hondureño vende de lunes a domingo de 10 a.m. a 9:00 p.m. Él mismo hace las entregas que rondan los 50 y 60 lempiras y también se pueden pasar trayendo en la colonia San Miguel, por la entrada a La Era.

Preparación

Alexander Salgado es un estudiante de nutrición, quien a sus 23 años se vio obligado a dejar sus estudios para apoyar a su familia con más ingresos.

Salgado ha hecho uso de la virtualidad para prepararse en el rubro de la gastronomía con conocimientos en diversas áreas que le permiten satisfacer las necesidades de sus clientes y en futuro potenciar su negocio en un local.

"Mi mayor desafío ha sido mantenerme, porque no es fácil un día vender 15 hamburguesas y el otro día no. A pesar de que es comida y todo mundo come todos los días y 3 veces al día, no siempre le va bien a uno", contó Alexander.

No obstante, su paciencia y perserverancia le ha permitido refugiarse en un mañana positivo.

El ingenio de los hondureños permanece intacto pese a las dificultades y los emprendimientos siguen siendo esa opción, que si bien es cierto requiere de mucho esfuerzo, ofrece resultados prometedores.

