Príncipe Felipe: Las insólitas frases más recordadas del duque de Edimburgo

LONDRES, REINO UNIDO.- La muerte del príncipe Felipe de Edimburgo sigue ocasionando que muchos recuerden sus acciones, gestiones e incluso esas frases políticamente incorrectas o escandalosas que sacaron una sonrisa a más de uno.

El duque de Edimburgo falleció el pasado viernes 9 de abril y su deceso ocasionó múltiples mensajes de líderes y simpatizantes mundiales, quienes lamentaron la pérdida y aprovecharon para destacar sus mejores facetas.

Felipe, es recordado por sus magníficas gestiones con la prensa, por su papel de influencia en la familia real y por supuesto, por sus frases ocurrentes.

A continuación, te presentamos las mejores frases del príncipe Felipe de Edimburgo, las cuales quedaron grabadas en diversos medios de comunicación británicos, según La Nación.

Frases

- “No puedes haber estado aquí tanto tiempo, no tienes barriga” (a un británico en Budapest, Hungría, en 1993)



- “Si tiene cuatro patas y no es una silla, si tiene dos alas y vuela pero no es un avión, y si nada y no es un submarino, el chino cantonés se lo comerá” (en una reunión del Fondo Mundial para la Naturaleza de 1986)



- “Yak, yak, yak; vamos, muévete “ (gritó desde la cubierta del Britannia en Belice en 1994 a la Reina, que estaba charlando con sus anfitriones en el muelle)



- “Deben estar locos” (en las Islas Salomón, en 1982, cuando le dijeron que el crecimiento anual de la población era del 5%)

El príncipe Felipe y la reina Isabel II, quienes compartieron juntos durante 69 años. Foto: AFP









- “Si se quedan aquí mucho más tiempo, todos se quedarán con los ojos entrecerrados” (a estudiantes británicos en China, durante la visita de estado de 1986)



- “Ojalá apagara el micrófono” (murmuró en el Royal Variety Performance mientras veía actuar a Sir Elton John en 2001)



- “¿Todavía se arrojan lanzas el uno al otro?” (en Australia en 2002, hablando con un exitoso empresario indígena australiano)



- “Pareces un terrorista suicida” (a una joven oficial que llevaba un chaleco antibalas en Stornoway, Isla de Lewis, en 2002)



- “Espero que se rompa el cuello” (cuando un fotógrafo que cubría una visita real a la India se cayó de un árbol)



- “¿Donde conseguiste ese sombrero?” (supuestamente a la reina en su coronación)

