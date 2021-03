Jennifer López y Alex Rodríguez terminan su relación

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- A pocos días de casarse, Jennifer López y Álex Rodríguez, terminaron su relación, tras una controversia por supuesta infidelidad por parte del ex beisbolista.



Hace unos días que López y A Rod concluyeron su romance, en buenas condiciones. Por ahora, el exbeisbolista se encuentra solo en Miami, mientras que Jlo está filmando su próxima película en República Dominicana.

¿Por qué terminaron?

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho oficial su ruptura amorosa, pero se sospecha que fue la distancia que han enfrentado por sus agendas de trabajo lo que enfrió su relación y los orilló a cancelar su compromiso.



Existe también el rumor de que A Rod ha estado teniendo muchas llamadas por FaceTime con Madison LeCroy, la estrella de 'Southern Charm' (y ella misma se lo aseguró a Page Six, aunque aclaró que no se han conocido en persona y que su contacto nunca ha sido físico en ningún sentido).



"No se preocupen por mí, solo me estoy tomando una 'sail-fie' ¿Cuáles son sus planes para este fin de semana?", aseguró recientemente Álex Rodríguez al publicar una foto en un yate.



Por otro lado, JLo también ha compartido fotos donde disfruta de su tiempo a solas mientras filma su siguiente película.



