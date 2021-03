Lady Gaga solidaria con Japón en el aniversario de la catástrofe de 2011

TOKIO, JAPÓN.- Lady Gaga sumó su voz a la de numerosos dignatarios y personalidades para enviar este jueves sus condolencias a Japón en el décimo aniversario de la triple tragedia que sacudió al país en 2011.



La cantante estadounidense tiene muchos seguidores en el archipiélago, y ha visitado el país tres veces desde la catástrofe de marzo de 2011, declarando que "Japón es seguro" e instando a los turistas de todo el mundo a hacer lo mismo.

VEA: Lady Gaga aún no paga la recompensa por el rescate de sus perros



"Me parece que fue ayer cuando estaba viendo las terribles imágenes del devastador terremoto y el tsunami, y me pregunté entonces '¿qué puedo hacer para ayudar?'", afirma en un video colgado en Twitter.



"Al ver cómo se han recuperado sus bellas ciudades, tengo un gran respeto por el pueblo de Japón, por su fortaleza, su amabilidad, y su amor a los demás" dice Lady Gaga en este video de un minuto.

ADEMÁS: Paseador de perros de Lady Gaga relata el horror que vivió durante asalto



Japón conmemoró este jueves el décimo aniversario de la triple catástrofe --un terremoto, un tsunami y un accidente nuclear-- del 11 de marzo de 2011. El gigantesco tsunami fue el principal causante de los 18,500 muertos o desaparecidos que causó la tragedia.