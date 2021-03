Exnovia de Gonzálo Peña lo acusa de cómplice de violación

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor español Gonzálo Peña fue foco de críticas tras una denuncia en redes sociales por su exnovia, quién afirmó ser violada por Eduardo Ojeda, un amigo de Peña, mientras él no hizo nada para impedirlo.

"El 14 de marzo del 2020 me violaron en Acapulco", fue la denuncia pública que hizo Daniela Berriel, actriz y conductora de televisión mexicana, a través de un video en redes sociales y señaló como responsables de los hechos a Eduardo Ojeda y a su exnovio Gonzálo Peña.

Asimismo, la mujer reveló que hace cinco años conoció a Peña y aunque su relación no funcionó lo volvió a ver en marzo 2020 por insistencia de una de sus amigas, quién tenía una relación con el hermano del actor y le aseguró que él la estaba buscando de nuevo, por lo que ella accedió a darle otra oportunidad.

La declaración de viralizó en seguida y diversos usuarios exigen justicia para Daniela a través del hashtag #JusticiaParaDanny.

La denuncia

La presunta víctima reveló que la denuncia formal la hizo hace un año. Sin embargo, no ha recibido respuesta de las autoridades, así que por esa razón decidió exponer su caso en redes sociales.

“La denuncia ya está puesta, la puse hace un año, justo el día que pasó y pues no ha pasado nada, ellos siguen libres y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan, me mandan mensajes”, explicó, según Tvnotas.

También, Daniela aprovechó para mostrar los mensajes que Gonzálo Peña le envió disculpándose y preguntándole si ya no le hablaría. Incluso, le envió mensajes a su hermana, sin tener respuesta de ninguna de las dos.

La conversación con Gonzálo Peña que filtró Daniela Berriel. Foto: Tvnotas

Disculpado

En sus dos videos de casi 10 minutos, Daniela le envió un contundente mensaje al actor español.

“Te digo a ti Gonzalo: ‘no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mi y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”.

Asimismo, le envió un mensaje a su presunto agresor, Eduardo Ojeda, y a las autoridades: “Te perdono pero cada acción tiene una consecuencia, y tú me violaste, así que le pido a las autoridades que hagan justicia porque yo hice todo lo que una víctima tiene que hacer para que se haga justicia”.

Daniela Berriel publicó una captura del perfil de su supuesto agresor, quien la tiene bloqueada. Foto: Tvnotas

Finalmente, Daniela reveló que su principal motivación para alzar la voz sobre su caso fue por temor a lo que pudiese pasarle a ella y a su familia. Por su parte, figuras públicas le han brindado apoyo, entre ellas Nath Campos, quién sufrió un caso similar.

Eduardo Ojeda y Gonzálo Peña todavía no se han pronunciado al respecto.

