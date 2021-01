Aseguran que Armando Manzanero no murió el 28 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor Alejandro Tomassi ha causado gran polémica luego de asegurar que el cantante mexicano Armando Manzanero no murió el 28 de diciembre como lo anunció su familia.



Según el famoso de telenovelas, el compositor de "Somos novios" y "Contigo aprendí" habría muerto días antes y su familia ocultó su fallecimiento para no causar revuelo y no llamar la atención en los medios de comunicación, sobre todo durante las fiestas de fin de año.



Tomassi hizo las declaraciones durante el programa "De primer mano" donde aseguró que Manzanero no murió el día de los santos inocentes, sino que fue dos o tres días antes del día anunciado.

“Lo que pasa es que la familia no lo quiso decir hasta después, para evitar que la prensa se fuera encima el fin de semana. En fin, creo que lo dijeron hasta el domingo, ya lo habían incinerado, ya la familia había tomado su lugar, ¿sí me explico?”, comentó.



Agregó: “Y yo lo publiqué sin saber que ellos (su familia) lo querían ocultar dos días más y me preguntaron: ‘oye, ¿cómo estás diciendo eso si el señor todavía vive? La familia ratificó que él vivía, estaba bien y que se estaba recuperando, y el lunes fallece…”



El pasado 28 de diciembre se anunció que Manzanero había fallecido esa madrugada tras un paro cardíaco producto del covid-19. El artista estuvo entubado varios días tras presentar complicaciones, su familia aseguraba que estaba luchando por su vida.