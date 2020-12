Laura Pausini hace fuerte crítica contra el fallecido Diego Maradona

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Laura Pausini recibió fuertes críticas en redes sociales luego que publicara un mensaje tras la muerte de Maradona y criticara la cobertura que le dieron los medios en el que se debía ser un día para concientizar sobre las mujeres maltratadas.



La publicación la realizó en su cuenta de Twitter. El mensaje fue borrado poco después y no volvió a pronunciarse al respecto.



“En Italia hoy es más noticia la despedida de un hombre que sin duda fue muy bueno jugando al fútbol, pero muy poco apreciable por mil cosas personales que se han hecho públicas, que la despedida de muchas mujeres maltratadas, violentadas y abusadas”, escribió.

Vea aquí: Imágenes que marcaron los momentos de gloria y derrota de Maradona



Agregó: “Hoy ellas no son las noticias más importantes de este país, aunque esta mañana perdimos otras dos. Realmente no sé qué pensar”.



Las capturas de pantalla ahora circulan en las redes sociales. Uno de los mensajes que más destacó fue el de su colega, la también cantante Fiorella Mannoia le respondió: “Si Michael Jackson hubiera muerto ayer, habría sucedido lo mismo. Cuando los hombres son tan amados en el mundo entero es lógico que eso suceda. No eligió morir en el día mundial contra el femicidio. Basta con esta polémica vulgar”.



Hasta el momento Pausini no se ha pronunciado al respecto, ni la razón por la que decidió borrar los mensajes.