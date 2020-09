Valentina Ferrer habla de su relación con J Balvin

MEDELLÍN, COLOMBIA.- La exmodelo argentina Valentina Ferrer, quien lleva tres años de relación junto a J Balvin, habló por primera vez de su relación con el reguetonero.



Fue durante el programa Noticias Caracol que la exprotagonista del video "Sigo extrañándote" habló sobre su noviazgo de tres años con el colombiano.



“A puerta cerrada, dentro de la casa, es una relación común”, manifestó la guapa mujer.



Además dijo que son muy felices "gracias a Dios".

Asimismo, aseguró que fue un momento muy especial el emotivo regalo de cumpleaños que le hizo el cantante para su cumpleaños 27.

“Fue uno de los días más felices de mi vida; todos terminamos llorando. Cuando tenía los ojos tapados y escuché a mi papá, casi me muero”, expresó.



Valentina, además confesó que pese a que su novio contrajo el covid-19, ella no se enfermó. "A mí no me tocó, todavía no entiendo cómo por el caso de que mi pareja tuvo, pero a mí no me ha tocado. Nosotros nos hacemos pruebas muy seguidas con los reglamentos que se deben porque es algo muy serio".