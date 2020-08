Brad Pitt inicia nuevo romance con modelo alemana de 27 años

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El actor de Hollywood, Brad Pitt, se estaría dando una nueva oportunidad en el amor tras su polémico divorcio con Angelina Jolie.



El famoso habría encontrado el amor en Nicole Poturalski, una modelo alemana de 27 años, con quien ha sido captado de vacaciones por la riviera francesa.



De acuerdo a Daily Mail, el protagonista de "Once upon a time in Hollywood" viajó en su jet privado desde Los Ángeles, mientras que su pareja desde Berlín.



Además, la publicación señala que un testigo vio a la pareja caminar por la calle sin importar que les vieran juntos.

Esta no sería la primera vez que la pareja es vista en público, a finales de 2019 fueron vistos en un concierto de Kanye West en Los Ángeles.



Esta sería la primera relación seria que tiene Pitt tras su separación. La pareja aún no ha confirmado su relación.



Poturalski es una exitosa modelo que trabaja para agencias muy reconocidas en Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York y Los Ángeles. También ha sido portada de las revistas "Elle", "Cosmopolitan" y "Marie Claire".