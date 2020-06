Zac Efron protagoniza un nuevo documental de Netflix

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La plataforma de entretenimiento Netflix presentó las primeras imágenes de Down to Earth with Zac Efron, que traducido al español significa Zac Efron: con lo pies sobre la tierra, un documental que gira alrededor de un viaje por distintas partes del mundo en busca de nuevas formas de vivir la vida de manera más sustentable y saludable.

La exestrella de High School Musical ya ha mostrado su amor y pasión por el cuidado del planeta y el medio ambiente. En los últimos años, ha hecho varios posteos en sus redes sociales haciendo deportes extremos al aire libre o simplemente conectando con la naturaleza.

¿De qué trata el documental?

En este nuevo documental de Netflix, Efron emprenderá un viaje en busca de distintas formas de vivir la vida, intentando encontrar la manera más saludable, pero que sea sustentable con el medio ambiente para lograr equilibrar nuestra existencia con el entorno.

Sin embargo, Zac no estará solo ya que lo acompañará el experto en alimentación, Darin Olien.

Cabe resaltar que Zac Efron se une a la larga lista de celebridades que deciden poner su granito de arena para concientizar a las personas que un estilo de vida más saludable y armonioso con la naturaleza es posible.

¿Cuándo se estrena?

El documental de Zac Efron forma parte de los esperados estrenos de 2020 en Netflix, el estreno se tiene contemplado para el 10 de julio.

Finalmente, recordemos que Zac Efron está participando en un reality show llamado Killing Zac Efron, en el que el actor se introduce a una jungla, utilizando únicamente equipo básico de supervivencia.

