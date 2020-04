Harry vive momento "un poco difícil" en su nueva vida con Meghan

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La nueva vida del príncipe Harry con su esposa Meghan Markle no es tan fácil como lo esperaba tras su repentina salida de la realeza para iniciar una vida más "normal" y alejada de las cámaras.



La pareja que había decidido radicar en Canadá se mudó antes del inicio de la pandemia hacia Los Ángeles, cerca de la mamá de la exactriz y de sus circulo de amigos más cercanos.



Sin embargo, adaptarse a esta "vida" se le estaría complicando al hermano del heredero al trono de Inglaterra, según reveló la doctora Jane Goodall, una persona muy cercana al duque de Sussex.



En una entrevista, la mujer confesó: "No sé cómo se va a desarrollar su carrera, pero sí he estado en contacto, aunque pienso que él está encontrando la vida un poco difícil en este momento".

Además, habló sobre la afición a la caza de Harry y su defensoría por la naturaleza. "Harry parará de cazar, porque a Meghan no le gusta. Así que sospecho que eso ha acabado para él".



Harry y Meghan dejaron de representar y de recibir fondos de la Familia Real Británica tras anunciar que abandonarían sus cargos.

Trascendió que Meghan Markle recibió una jugosa oferta para realizar una entrevista y revelar las verdaderas causas que llevaron a la apareja a decir adiós a la realeza.