Posponen festival de Coachella ante preocupaciones por coronavirus

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El Festival de Música y Artes del Valle de Coachella en el sur de California ha sido postergado ante las preocupaciones por el coronavirus.



El festival es organizado por la promotora de conciertos Goldenvoice, que emitió un comunicado el martes diciendo que reprogramaría el evento para dos fines de semana en octubre.



Rage Against the Machine, Travis Scott y Frank Ocean tenían previsto encabezar el festival de abril, que atrae a decenas de miles a la comunidad desértica de Indio, California, y las vecinas ciudades de Palm Springs y Rancho Mirago.



El festival se realiza a lo largo de dos fines de semana y es conocido por sus espectaculares actuaciones, como la que Beyoncé ofreció en 2018 que se convirtió en la película de Netflix “Homecoming”, y el debut de 2012 de un “holograma” del difunto rapero Tupac Shakur. Este año iba a reunir a Rage Against the Machine, que actuó en la primera edición de Coachella en 1999.



Goldenvoice también organiza el festival de música country Stagecoach en Indio. Este evento está previsto del 24 al 26 de abril con un cartel encabezado por Thomas Rhett, Carrie Underwood y Eric Church.



También el martes, BMI anunció la postergación de su entrega de premios a la música latina programada para el 31 de marzo en Los Ángeles, donde el dúo de reggaetón Wisin y Yandel sería honrado con el premio Presidencial.



“La salud y seguridad de nuestros empleados y afiliados es nuestra prioridad principal”, dijeron los organizadores en un comunicado en el que indicaron que más adelante anunciarán una nueva fecha.



En muchas personas, el nuevo coronavirus sólo provoca síntomas moderados, como fiebre y tos. En algunos, en particular adultos mayores y personas con problemas de salud ya existentes, puede causar enfermedades más graves, como neumonía.



La gran mayoría de la gente se recupera del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con síntomas leves se recuperan en alrededor de dos semanas, mientras que quienes presentan un cuadro más grave podrían tardar de tres a seis semanas en recuperarse. En China, donde el virus se originó, más de 80,000 personas han sido diagnosticadas y más de 58,000 se han recuperado hasta ahora.



Dos personas infectadas con el COVID-19 han muerto en California.