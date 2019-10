Juan Darthés promete colaborar con justicia de Nicaragua

Darthés, quien se mudó de Argentina a Brasil a raíz del escándalo, no ha indicado si viajará a Nicaragua. Foto: MDZ Online.

MANAGUA, NICARAGUA.- El actor argentino Juan Darthés, acusado en Nicaragua por la presunta violación de Thelma Fardín, prometió "colaborar" con la justicia del país centroamericano y se declaró "inocente" de los cargos.



Juan Pacífico Dabul, conocido como Juan Darthés y quien también posee nacionalidad brasileña, "desea manifestar su disposición de colaborar con la justicia nicaragüense", señaló su abogado César Guevara ante el juzgado de Managua.



En el texto, el actor solicita "no girar la orden de captura" en su contra, por cuanto ha colaborado con la autoridades nicaragüenses de manera "diligente en las investigaciones".

Thelma Fardín, de la popular serie televisiva "Patito Feo", denunció en diciembre pasado ante la fiscalía nicaragüense que Darthés la habría violado en un cuarto de hotel en mayo de 2009 en Managua, cuando el elenco realizaba una gira de trabajo.



Según la denuncia, el actor "valiéndose de la confianza laboral y de la diferencia de edad", violó a Fardín, que entonces tenía 16 años.



La fiscalía nicaragüense acusó formalmente a Darthés por el delito de violación agravada y pidió su captura internacional, la cual aún no ha sido emitida por el juez.

El actor pidió también al juez investigar con las autoridades argentinas el "perfil" de Fardín, a la que acusa de poseer una "personalidad manipuladora".



Darthés insta a investigar al exnovio de Fardín, Juan Manuel Guilera, porque "mantenía una relación abierta" con la actriz de Patito Feo "siendo ella una menor de edad".



Darthés, quien se mudó de Argentina a Brasil a raíz del escándalo, no ha indicado si viajará a Nicaragua.





Darthés, quien se mudó de Argentina a Brasil a raíz del escándalo, no ha indicado si viajará a Nicaragua para responder a las acusaciones.