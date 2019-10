Miley Cyrus insinúa que Liam Hemsworth "no es buena persona"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Todo parece indicar que la relación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth terminó en muy malos términos.



Recientemente la ex chica Disney realizó una historia en su cuenta de Instagram en la que indicó que su actual pareja, el cantante australiano Cody Simpson, es la "única buena persona" que ha conocido, dejando por fuera a su exesposo Liam Hemsworth, con quien estuvo casada por ocho meses y mantuvo una relación de noviazgo durante una década.



“Él (Cody) es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda”, dijo la cantante estadounidense a sus miles se seguidores.



Las declaraciones de Miley Cyrus no acabaron ahí, pues también aseguró que debido a sus fracasos en el amor pensó que "era gay ya que todos los hombres me parecían malos hasta que llegó Cody. Así que chicas: no se rindan. Hay buenos chicos por ahí, solo hay que encontrarlos”.



Miley Cyrus y Cody Simpson iniciaron una relación sentimental en octubre, solo unas semanas después de su divorcio el 11 de agosto.



Actualmente, la nueva pareja se deja ver muy enamorada en las redes sociales. Constantemente publican imágenes en las que se muestran muy cariñosos e incluso atrevidos.

Cyrus dijo a sus detractores que cuando es un hombre el que cambia rápidamente de pareja "nunca se les acusa de ser 'unos putones'. Pasan de una mujer joven y guapa a la siguiente y la mayor parte del tiempo sin consecuencias. Se les califica de 'leyendas', 'robacorazones', 'donjuanes'... mientras que a ellas se les llama putas o guarras".

Recalcó que es grande y toma sus propias decisiones en función de lo que considera correcto.