Anuel AA revela lo que hizo Ozuna mientras estuvo en prisión

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El cantante de trap Anuel AA reveló que una pieza clave en su carrera musical mientras estuvo en prisión por 30 meses fue su compañero y amigo Ozuna.



Según reveló el intérprete de "China" en una entrevista para Despierta América, Ozuna ayudó a que su nombre no se "manchara", además de ayudarle económicamente a sus padres.



"Una llave clave, bien seria, bien importante en mi carrera ha sido Ozuna, porque ese tiempo que yo estuve preso ese man ayudo mucho a que mi nombre no se me cayera", expresó Anuel AA.



Asimismo, dijo que fue el único que "sacaba de su tiempo, y sin mis papás pedirle nada, ni yo, él se aparecía en casa de mis papás y les daba 10 mil pesos, se aparecía el otro mes y les dejaba 5 mil pesos, otro día les daba 12 mil pesos de la nada, sin yo pedirle nada".

Hace unos meses Anuel AA y Ozuna grabaron el tema Cambio, en el que el novio de Karol G le dice al intérprete de "La rompe corazones" que ha sido el único real con él.

Tiempo en la cárcel

En abril de 2016 el cantante Anuel AA fue detenido por portar un arma de fuego, lo que lo llevó a permanecer recluido por 30 meses en una prisión en Puerto Rico.



Durante la entrevista, reveló que la situación que estaban viviendo su familia, por la pérdida del trabajo su papá lo llevó a buscar en la calle el dinero para poder aportar dinero para no quedarse sin un hogar.



"La calle es rara, a veces uno lo hace por necesidad, otros lo hacen porque les gusta. Yo digo que fue la rebeldía misma de no poder ayudar a mi familia, desesperado, tratando de hacer lo que sea para poder tener dinero para poder ayudarlos", manifestó el cantante.

Con lágrimas en los ojos confesó que sus padres sufrieron mucho durante su estadía en la cárcel. "Mi mamá y mi papá se echan la culpa".



Anuel AA aseguró que no cambiaría su pasado porque no "sería quién soy ahora mismo, no me arrepiento de nada".



Manifestó que cuando estaba preso pensaba que eso era algo que le tenía que pasar porque el "plan de Dios es perfecto".