Alejandro Sanz contesta tierno mensaje a niña con acondroplasia

MADRID, ESPAÑA.-Alejandro Sanz llenó de ternura las redes sociales este lunes con un mensaje a una niña que padece acondroplasia -el tipo más común de enanismo con miembros más cortos de lo normal-.



El cantante español posteó un video en donde aparece la niña diciendo: "Mi persona favorita eres tú Alejandro", mientras lanza un beso con la mano.

Junto al clip Sanz escribió: "Ainara cariño ¿te cuento un secreto? Tú también eres mi persona favorita y me tienes atrapado el corazón. #AcondroplasiaSinClichés #MiPersonaFavorita".



Este mensaje ha generado miles de comentarios en los que agradecen a Alejandro Sanz por enseñar a querer a las personas tal y como son.



"Estos secretos son los que dejan huella... los que se cuentan a voz en grito. Ainara, no puedes tener una sonrisa más contagiosa", "Preciosidad en estado puro...", "Awwww lindura !!!te amo por tu humildad y humanidad !", son algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos de Alejandro.